Where your own money cones from?
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Where your own money cones from?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откуда твои монетки? (Подразумеваются монетки для коллекции , не как деньги , а как предмет для обмена , обозрения.)
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