Нужно полить 16 кустов, расположенных вдоль прямой дорожки на расстоянии 1 м. Для полива 4 кустов используется 1 ведро. Какой минимальный путь нужно проделать, чтобы полить все кусты и вернуть ведро к бочке, если та стоит у пер...

Математика
Нужно полить 16 кустов, расположенных вдоль прямой дорожки на расстоянии 1 м. Для полива 4 кустов используется 1 ведро. Какой минимальный путь нужно проделать, чтобы полить все кусты и вернуть ведро к бочке, если та стоит у первого куста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала дойдем до 16 куста, полив еще 3 на обратном пути. 15*2 потом дойдем до 12 куста, на обратном пути полив еще 3 11*2,  потом до 8 куста, на обратном пути полив еще 3 7*2, потом до 4 куста, полив на обратном пути последние 3 куста 3*2. итого получается 15*2+11*2+7*2+3*2= 30+22+14+6=72м- минимальный путь для полива всех 16 кустов
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