Две точки движутся по прямой навстречу друг другу со скоростями v1 и v2 и постоянными ускорениями а1 и а2, направленными противоположно соответствующим скоростям в данный момент времени. При каком максимальном начальном расстоя...

Физика

Две точки движутся по прямой навстречу друг другу со скоростями v1 и v2 и постоянными ускорениями а1 и а2, направленными противоположно соответствующим скоростям в данный момент времени. При каком максимальном начальном расстоянии между точками они встретятся в процессе движения?

Автор: Гость