Две точки движутся по прямой навстречу друг другу со скоростями v1 и v2 и постоянными ускорениями а1 и а2, направленными противоположно соответствующим скоростям в данный момент времени. При каком максимальном начальном расстоя...
Физика
Две точки движутся по прямой навстречу друг другу со скоростями v1 и v2 и постоянными ускорениями а1 и а2, направленными противоположно соответствующим скоростям в данный момент времени. При каком максимальном начальном расстоянии между точками они встретятся в процессе движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А если подставить в готовую формулу: S = (v1 + v2) ^2 / ( 2 * (a1 + a2)), то это разве не будет ответом? Что-то мне кажется, что будет.
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