Найдите площадь полной поверхности куба,сторона грани равна 5 см
Математика
Найдите площадь полной поверхности куба,сторона грани равна 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*5=25(см) 25*6=150(см)
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