Срочно плиз плиз плиз образ шерлока холмса

Гость: Гость:

Шерлок Холмс является главным героем в четырёх детективных романах и 56 рассказах (5 сборниках). Среди предшественников Шерлока Холмса были сыщики Дюпен и Легран из рассказов Э.По и Лекок из романов француза Э.Габорио. «Габорио привлекал меня тем, как он умел закручивать сюжет, а проницательный детектив месье Дюпен Эдгара По был ещё с детства моим любимым героем» признался однажды А.Конан Дойл. Третьим «предком» детектива-консультанта можно считать сыщика Каффа из романа У.Коллинза «Лунный камень»[2, c.319]. Первая книга о Холмсе, повесть «Этюд в багровых тонах», написана в 1887 году. Последний сборник, «Архив Шерлока Холмса», опубликован в 1927 году. Повествование ведётся от имени друга и спутника Холмса — доктора Уотсона