Разобрать как часть речи местоимение (у)кого?
Русский язык
Разобрать как часть речи местоимение (у)кого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кого? не у кого. Местоимение это часть речи указывает на предметч, но не называет его
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