На 20 км пути автомашинах расходует 3 целых 1/5 л горючего. Сколько горючего автомашинах из расходует на 50 км пути?

Математика

На 20 км пути автомашинах расходует 3 целых 1/5 л горючего. Сколько горючего автомашинах из расходует на 50 км пути?

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