На 20 км пути автомашинах расходует 3 целых 1/5 л горючего. Сколько горючего автомашинах из расходует на 50 км пути?
Математика
На 20 км пути автомашинах расходует 3 целых 1/5 л горючего. Сколько горючего автомашинах из расходует на 50 км пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 целых 1/5=3,2 Решим пропорцией 20 км- 3,2 л 50 км- Х л, отсюда Х= 50*3,2/20=8 литров Ответ: 8 литров.
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