S=at2/2. Нужно выразить а. Помогите пожалуйста
Алгебра
S=at2/2. Нужно выразить а. Помогите пожалуйста
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