Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!

Алгебра
Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком данной функции будет прямая, проходящая через начало координат О(0;0 ) и точку В(2;-3) -3 = k*2 к = -1,5 у= -1,5х
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