Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!

Алгебра

Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!

Автор: Гость