Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!
Алгебра
Построить график функции y=kx, если известно, что ему принадлежит точка В(2;-3). Очень ??рочно, желательно с обьяснением. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком данной функции будет прямая, проходящая через начало координат О(0;0 ) и точку В(2;-3) -3 = k*2 к = -1,5 у= -1,5х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужно полить 16 кустов, расположенных вдоль прямой дорожки на расстоянии 1 м. Для полива 4 кустов используется 1 ведро. Какой минимальный путь нужн...
Математика
На 20 км пути автомашинах расходует 3 целых 1/5 л горючего. Сколько горючего автомашинах из расходует на 50 км пути?
Алгебра
Математика
Помогите решить задачку срочняком ;3 От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстояние 17 км от первого причала находится вт...