Y=2^(-x)+3 kak postroit grafiku

Математика
Y=2^(-x)+3 kak postroit grafiku
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = 2⁻ˣ + 3; y = 1/2ˣ + 3. Предположим, за х мы взяли число 2, значит, координата y = (1/2)² + 3 = 1/4 + 3 = 0,25 + 3 = 3,25.   Предположим, за х мы взяли число 1, значит, координата y = (1/2)¹ + 3 = 0,5 + 3 = 3,5.  Графиком линейной функции является прямая.  Итак, у нас две прямых:  первая имеет координаты x = 2 и y = 3,25;  вторая имеет координаты x = 1 и y = 3,5.  Просто строй 2 прямых на графике и (если тебе надо) отмечай точку их пересечения. 
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