Y=2^(-x)+3 kak postroit grafiku

Гость: Гость:

Y = 2⁻ˣ + 3; y = 1/2ˣ + 3. Предположим, за х мы взяли число 2, значит, координата y = (1/2)² + 3 = 1/4 + 3 = 0,25 + 3 = 3,25. Предположим, за х мы взяли число 1, значит, координата y = (1/2)¹ + 3 = 0,5 + 3 = 3,5. Графиком линейной функции является прямая. Итак, у нас две прямых: первая имеет координаты x = 2 и y = 3,25; вторая имеет координаты x = 1 и y = 3,5. Просто строй 2 прямых на графике и (если тебе надо) отмечай точку их пересечения.