Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно грузовая машина со ско??остью 43 км/ч и легковая машина со скоростью 56 км/ч и встретились через 13 часов . Каково расстояние между городами?
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно грузовая машина со ско??остью 43 км/ч и легковая машина со скоростью 56 км/ч и встретились через 13 часов . Каково расстояние между городами?
Ответ(ы):
Гость:
расстояние= скорость*время скорость (общая)=43+56=99 км/ч расстояние= 99*13=1287 км Ответ: расстояние равно 1287 км
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