Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно грузовая машина со ско??остью 43 км/ч и легковая машина со скоростью 56 км/ч и встретились через 13 часов . Каково расстояние между городами?

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно грузовая машина со ско??остью 43 км/ч и легковая машина со скоростью 56 км/ч и встретились через 13 часов . Каково расстояние между городами?

Автор: Гость