Из двух Городов одновременно вылетели из навстречу друг другу два голубя ониВстр??тились через пять часовСкорость одного голубя шься два километра в час а второго с 68 километров в час узнай расстояние между городами

Математика

Из двух Городов одновременно вылетели из навстречу друг другу два голубя ониВстр??тились через пять часовСкорость одного голубя шься два километра в час а второго с 68 километров в час узнай расстояние между городами

Автор: Гость