Из двух Городов одновременно вылетели из навстречу друг другу два голубя ониВстр??тились через пять часовСкорость одного голубя шься два километра в час а второго с 68 километров в час узнай расстояние между городами
Математика
Из двух Городов одновременно вылетели из навстречу друг другу два голубя ониВстр??тились через пять часовСкорость одного голубя шься два километра в час а второго с 68 километров в час узнай расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68+62=130 км/ч ск. сближения 130*5=650 км расстояние
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