Из двух городов расстояние между которыми 222 километров на встречу друг другу выш??и два пешехода. Встретились они через 2 часа. С какой скоростью шёл каждый из них???

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 222 километров на встречу друг другу выш??и два пешехода. Встретились они через 2 часа. С какой скоростью шёл каждый из них???

Автор: Гость