Из двух городов расстояние между которыми 222 километров на встречу друг другу выш??и два пешехода. Встретились они через 2 часа. С какой скоростью шёл каждый из них???

Математика
Из двух городов расстояние между которыми 222 километров на встречу друг другу выш??и два пешехода. Встретились они через 2 часа. С какой скоростью шёл каждый из них???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С какой бы скоростью не шли, за 2 часа не дошли бы
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