Из двух городов,расстояние между которыми 500км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда - 45км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда встретилтсь через 5 ч.

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 500км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда - 45км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда встретилтсь через 5 ч.

Автор: Гость