Из двух городов,расстояние между которыми 500км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда - 45км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда встретилтсь через 5 ч.

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 500км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда - 45км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда встретилтсь через 5 ч.
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Гость:
500-(45*5):5=55 км/ч
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