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Упростите выражения (x-2)(x+3)
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Упростите выражения (x-2)(x+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(2+3)-х я точно не уверенна, но вроде так
Спасибо
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