Составьте небольшой рассказ о продолжительности жизни кошки

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У человека практически одинаковая прдолжительность жизни, но у животных она разная. Кошка живёт всего двадцать лет. Её далёкий родственник тигр живёт пятьдесят лет. А сорока, которая меньше этих двух животных живёт семьдесят лет.Крокодилы живут от пятидесяти до семидесяти лет. Слон живёт ненамного больше : восемдесят лет. А черепаха живёт больше всех - двести лет.