Из двух Городов расстояние между которыми 5200 писят километров вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились пути один самолёт летит со скоростью 800 писят километров час с какой скоростью...
Математика
Из двух Городов расстояние между которыми 5200 писят километров вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились пути один самолёт летит со скоростью 800 писят километров час с какой скоростью летел другой самолёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яние между которыми 5200 писят километров вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились путиодин самолёт летит со скоростью 800 писят километров час с какой скоростью летел другой самолёт
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