Индукция магнитного поля - это ?

Физика
Индукция магнитного поля - это ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магни́тная инду́кция — векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля в данной точке пространства. Показывает, с какой силой магнитное поле действует на заряд, движущийся со скоростью .

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