Какую роль играет B2 в организме
Биология
Какую роль играет B2 в организме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В2 - водорастворимый витамин, участвует в процессах обмена веществ в организме, нужен для образования кровяных телец (красных) и антител. Нужен для роста и дыхания клеток. Защищает кожу от микробов, генерирует и восстанавливает ткани организма. Помогает работе других витаминов (например ускоряет работу витамина В6)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Українська мова
В усіх народів світу існує повірьє,що той хто забув звичаі своіх батьків караєтьс?? богом схему речення будь ласка