Какую роль играет B2 в организме

Биология
Какую роль играет B2 в организме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В2 - водорастворимый витамин, участвует в процессах обмена веществ в организме, нужен для образования кровяных телец (красных) и антител. Нужен для роста и дыхания клеток. Защищает кожу от микробов, генерирует и восстанавливает ткани организма. Помогает работе других витаминов (например ускоряет работу витамина В6)
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