Среди чисел: 65, 89, 112, 179, 353, 439 найти делитель числа 520 кратный 5.
Математика
Среди чисел: 65, 89, 112, 179, 353, 439 найти делитель числа 520 кратный 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 65 является делителем числа 520 и кратным числу 5 Остальные числа не являются делителями числа 520
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