В каком предложении не хватает двоеточия? 1)За последние пару дней страшная опасность грозила мне трижды: во время кораблекрушения, в трюме корабля работорговцев, где я мог умереть от голода и мора, и вот теперь когда меня под...

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В каком предложении не хватает двоеточия? 1)За последние пару дней страшная опасность грозила мне трижды: во время кораблекрушения, в трюме корабля работорговцев, где я мог умереть от голода и мора, и вот теперь когда меня поджидали свирепые пасти акулы. 2)Но и то ведь не плохо: заплатили много так много, что еще и осталось. 3)Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу. 4)Я часто спрашивал себя какой народ воздвиг эту столицу, какие цари тут правили? 5)С каждым годом пропасть между нами становилась все глубже но мысли о ней преследовали меня неотступно.

Автор: Гость