Помогите , выпишите из Чорнобривців метфоры и сделайте стихотворный размер !!!

Гость: Гость:

Душе лениться, душа обязана, гони, тащи её, ей спать, в черном теле, не снимай узды, дать поблажку, сорвет рубашку, хватай за плечи, учи и мучай, училась жить по-человечьи, она рабыня и царица, работница и дочь.