Помогите , выпишите из Чорнобривців метфоры и сделайте стихотворный размер !!!
Українська література
Помогите , выпишите из Чорнобривців метфоры и сделайте стихотворный размер !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душе лениться, душа обязана, гони, тащи её, ей спать, в черном теле, не снимай узды, дать поблажку, сорвет рубашку, хватай за плечи, учи и мучай, училась жить по-человечьи, она рабыня и царица, работница и дочь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Литература
Английский язык