Из двух городов, расстояние между которыми 600км, выехали одновременно два автомоб??ля и встретились через 4ч. Скорость одного из автомобилей на 10км/ч больше скорости другого. С какой скоростью ехал каждый автомобиль?

Алгебра

Из двух городов, расстояние между которыми 600км, выехали одновременно два автомоб??ля и встретились через 4ч. Скорость одного из автомобилей на 10км/ч больше скорости другого. С какой скоростью ехал каждый автомобиль?

Автор: Гость