Из двух городов, расстояние между которыми 600км, выехали одновременно два автомоб??ля и встретились через 4ч. Скорость одного из автомобилей на 10км/ч больше скорости другого. С какой скоростью ехал каждый автомобиль?
Алгебра
Из двух городов, расстояние между которыми 600км, выехали одновременно два автомоб??ля и встретились через 4ч. Скорость одного из автомобилей на 10км/ч больше скорости другого. С какой скоростью ехал каждый автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(X+X+10)*4=600 (2x+10)*4=600 8x=600 x1=70 x2=80
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