Начертите прямоугольник со сторонами 5и3см.найдите площадь и пиериметр этого прямоугольника

Гость: Гость:

S=a*b - площадь прямоугольника. S - площадь прямоугольника a,b - стороны прямоугольника. Исходя из этой формулы получаем: S=5*3=15 см. Ответ: площадь прямоугольника (S) равна 15 сантиметров. P=2*(a+b) - периметр прямоугольника. P- периметр прямоугольника. a,b - стороны прямоугольника. Исходя из этой формулы получаем P=2*(5+3)=2*8=16 см. Ответ: периметр прямоугольника (P) равен 16 сантиметров.