Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
X+3x+2×3=120 как решить
Математика
X+3x+2×3=120 как решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+6x=120 10x=120 x=12
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Геометрия
Трудовой кодекс Р.К позволяет работать подрочткам
Ответить
Английский язык
Кто отлично знает английский? и готов помочь мне выполнить несколько заданий?
Ответить
История
Определите представители различных этапов развития человека
Ответить
Математика
Начертите прямоугольник со сторонами 5и3см.найдите площадь и пиериметр этого прямоугольника
Ответить
Математика
Полный бочонок с медом весит 34 кг, а такой же бачонок, заполненый на половину весит 18 кг. Сколько весит пустой бочонок?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск