Из двух городов расстояние между которыми 645 км, навстречу друг другу одновременн?? вышли два поезда скорость одного поезда 62 километров в час найдите расстояние пройденное другим поездом если в поездах встретились через 5 часов

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 645 км, навстречу друг другу одновременн?? вышли два поезда скорость одного поезда 62 километров в час найдите расстояние пройденное другим поездом если в поездах встретились через 5 часов

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