Из двух городов расстояние между которыми 645 км, навстречу друг другу одновременн?? вышли два поезда скорость одного поезда 62 километров в час найдите расстояние пройденное другим поездом если в поездах встретились через 5 часов
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 645 км, навстречу друг другу одновременн?? вышли два поезда скорость одного поезда 62 километров в час найдите расстояние пройденное другим поездом если в поездах встретились через 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)645:5=129(км/ч)-Скорость сближения 2)129-62=67(км/ч)-Скорость второго поезда 3)67*5=335(км)-Прошёл второй поезд за 5 часов
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