Из двух городов,расстояние между которыми равно 250 км, на встречу друг другу однов??еменно выехали две машины со скоростью 60 км/ч и 40 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет равно 50 км? Эта задача имеет два отве...

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми равно 250 км, на встречу друг другу однов??еменно выехали две машины со скоростью 60 км/ч и 40 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет равно 50 км? Эта задача имеет два ответа: через 2 часа и через 3 часа , объясните , как подучен каждый из этих ответов ?

Автор: Гость