Из двух городов,расстояние между которыми равно 250 км, на встречу друг другу однов??еменно выехали две машины со скоростью 60 км/ч и 40 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет равно 50 км? Эта задача имеет два отве...

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми равно 250 км, на встречу друг другу однов??еменно выехали две машины со скоростью 60 км/ч и 40 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет равно 50 км? Эта задача имеет два ответа: через 2 часа и через 3 часа , объясните , как подучен каждый из этих ответов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-50=200км нужно проехать машинам 60+40=100км/ч скорость сближения 200:100=2 ч время через которое расстояние между машинами будет 50км ------------------------------- 250+50=300км нужно проехать машинам(машины до этого встретились и теперь отдаляются) 60+40=100км/ч скорость сближения 300:100=3ч время через которое расстояние между машинами будет 50км ============= в первом случае машины едут на встречу .а во втором отдаляются друг от друга
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