Хорошо ли растут деревья в степи

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В степи деревья хорошо растут оврагам и балкам, возле водоёмов. В тундре из-за суровых климатических условия плохо развивается корневая система, ствол, немногие деревья там выживают. Источник: http://rus.ans4.com/2971976/horosho-li-rastut-derevya-v-tundre-i-stepi/