Ребят, ответе что тут надо. Пж буду блогадарен. do you remember your last visit to the concert? Did you enjoy it? Why? What do you think about the music? the musicians? Write about it.

Английский язык
Ребят, ответе что тут надо. Пж буду блогадарен. do you remember your last visit to the concert? Did you enjoy it? Why? What do you think about the music? the musicians? Write about it.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы помните когда вы последний раз ходили на концерт? Вам понравилось?  Почему? Что вы думаете о музыке? Музыканты? Напишите об этом. 
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