Почему Афины победили в Марафонском сражении? ( 3 причины) Заранее спасибо!!!!
История
Почему Афины победили в Марафонском сражении? ( 3 причины) Заранее спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Греки напали неожиданно на персов, т.е. те еще не успели приготовиться к битве 2. Ландшафт 3. У греков было лучшее вооружение.
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