Раскожите про лося из сказке кладовая солнца

Литература
Раскожите про лося из сказке кладовая солнца
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Гость:
Сказка-быль “Кладовая солнца” — одно из интереснейших произведений Михаила Михайловича Пришвина. В ней он рассказывает о самостоятельной жизни детей-сирот, Насти и Митраши. Картины описания быта детей сменяются интересными приключениями, выпавшими на их долю по пути на Слепую Елань. Дети есть дети, они часто спорят, не соглашаются друг с другом, отстаивают свою правоту. Это чуть не стоило жизни Митраше. Но мальчик, попав в болото, не растерялся, проявил смекалку и мужество, поэтому остался жив. Травка — добрая и умная собака, она привыкла помогать на охоте Антипычу, поэтому пошла на голос Митраши. Стосковавшись по человеческой ласке после смерти хозяина, Травка принимает Митрашу за Антипыча, и благодаря смекалке мальчик спасается из трясины. Мне, городской жительнице, интересно читать рассказы о природе. Я как бы вместе с героями путешествую по лесу, пугаюсь, встретив змею и лося, радуюсь счастливому избавлению Митраши от опасности. Такие рассказы помогают понять и полюбить окружающую природу, научиться читать ее загадочные страницы.
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