К результатам великой греческой колонизации не относится

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К результатам великой греческой колонизации не относится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) перенаселеность полисов 2) вторжение дорийцев) 3) войны между полисами 4) война между демоссом и аристократами
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