Помогите семь шестерок после каждой из шестерки нужно поставить плюс, минус, умно??ение или деление так что бы получить ответ сто. Математика 4 класс.

Математика

Помогите семь шестерок после каждой из шестерки нужно поставить плюс, минус, умно??ение или деление так что бы получить ответ сто. Математика 4 класс.

Автор: Гость