Помогите семь шестерок после каждой из шестерки нужно поставить плюс, минус, умно??ение или деление так что бы получить ответ сто. Математика 4 класс.

Математика
Помогите семь шестерок после каждой из шестерки нужно поставить плюс, минус, умно??ение или деление так что бы получить ответ сто. Математика 4 класс.
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Гость:
(666-66):6=100//////
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