Помогите пожалуйста. надо написать сочинение на тему "вася - главный герой" из повести в дурном обществе .

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Недавно я прочитала рассказ Владимира Короленко «В дурном обществе». Главный герой произведения - мальчик Вася. Меня поразили его качества характера. Он показался мне порядочным и человечным по отношению к окружающим людям. Итак, какой же путь проходит главный герой к добру? Для начала хочу заметить, что мальчик был выходцем из богатой семьи. Но, несмотря на это, не был капризным и избалованным. Многим покажется странным, как мальчик благородных кровей может тесно общаться с нищими. Действительно, удивляет, насколько Вася человеколюбив. Он не разделяет общество на низшие и высшие слои, он обращает внимание на внутренний мир человека, а это главное. Кроме того, Вася не только относится к нищим с уважением, он старается помочь им. Ярко доброта мальчика проявляется по отношению к новым друзьям, Вальку и Марусе. Вася знает, как плохо живёт их семья, поэтому носит ребятам яблоки из своего сада. Большое впечатление на меня произвела глава IX «Кукла». В ней говорится, что Маруся тяжело заболела, с каждым днём ей становилось только хуже. «Она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха» - именно так отзывается В. Короленко о больной, беспомощной девочке. Васе стало очень жалко Марусю, за это время он успел к ней привязаться. Мальчик решает попросить у сестры Сони куклу, которая могла бы порадовать девочку. К счастью, ожидания оправдались: «Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила». Кукла совершила настоящее чудо! Благодаря этому поступку, мальчик открыл в себе нечто новое. Здесь проявились лучшие качества его души: доброта, милосердие, человечность и порядочность. Он показал себя как настоящий друг, который может помочь в трудную минуту. Главный герой подарил Марусе частичку счастья, которая ненадолго уберегла её от смерти.Я считаю, что Вася – открытый мальчик, который дарит окружающим людям счастье и радость.