У МАЙСТЕРНІ ПОШИЛИ 64 ПЛАТТЯ А КОСТЮМІВ У 8 РАЗІВ МЕНШЕ СКІЛЬКИ ПОШИЛИ СОРОЧОК ЯКЩО ЇХ КІЛЬКІСТЬ СТАНОВИЛА ОДНАДЕВЯТА КІЛЬКОСТІ ПОШИТИХ ПЛАТТІВ І КОСТЮМІВ

Математика

У МАЙСТЕРНІ ПОШИЛИ 64 ПЛАТТЯ А КОСТЮМІВ У 8 РАЗІВ МЕНШЕ СКІЛЬКИ ПОШИЛИ СОРОЧОК ЯКЩО ЇХ КІЛЬКІСТЬ СТАНОВИЛА ОДНАДЕВЯТА КІЛЬКОСТІ ПОШИТИХ ПЛАТТІВ І КОСТЮМІВ

Автор: Гость