У МАЙСТЕРНІ ПОШИЛИ 64 ПЛАТТЯ А КОСТЮМІВ У 8 РАЗІВ МЕНШЕ СКІЛЬКИ ПОШИЛИ СОРОЧОК ЯКЩО ЇХ КІЛЬКІСТЬ СТАНОВИЛА ОДНАДЕВЯТА КІЛЬКОСТІ ПОШИТИХ ПЛАТТІВ І КОСТЮМІВ

Математика
У МАЙСТЕРНІ ПОШИЛИ 64 ПЛАТТЯ А КОСТЮМІВ У 8 РАЗІВ МЕНШЕ СКІЛЬКИ ПОШИЛИ СОРОЧОК ЯКЩО ЇХ КІЛЬКІСТЬ СТАНОВИЛА ОДНАДЕВЯТА КІЛЬКОСТІ ПОШИТИХ ПЛАТТІВ І КОСТЮМІВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64:8=8 пошили костюмов 64+8=72 всего костюмов и платьев 72:9=8 пошили сорочек
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