Какой корень у слова переполох?
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Какой корень у слова переполох?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка пере а , корень полох
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