У меня очень хорошие зубы. Все стоматологи это говорят. Но недавно у меня обнаружи??и на 4 зубах кариес (ну как кариес, маленькие фисурки, которые не видны вообще). Не понимаю почему появился кариес. Зубы чищу очень хорошо.
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У меня очень хорошие зубы. Все стоматологи это говорят. Но недавно у меня обнаружи??и на 4 зубах кариес (ну как кариес, маленькие фисурки, которые не видны вообще). Не понимаю почему появился кариес. Зубы чищу очень хорошо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может уже был кариес,просто его не заметили,и он развился.Может сладкое много съел а так я не знаю, спроси лучше у стоматолога, Они лучше знают
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