У меня очень хорошие зубы. Все стоматологи это говорят. Но недавно у меня обнаружи??и на 4 зубах кариес (ну как кариес, маленькие фисурки, которые не видны вообще). Не понимаю почему появился кариес. Зубы чищу очень хорошо.

Другие предметы

У меня очень хорошие зубы. Все стоматологи это говорят. Но недавно у меня обнаружи??и на 4 зубах кариес (ну как кариес, маленькие фисурки, которые не видны вообще). Не понимаю почему появился кариес. Зубы чищу очень хорошо.

Автор: Гость