Пословицы и поговорки народа о дружбе и вхаимопомощи добре и справедливости

Окружающий мир
Пословицы и поговорки народа о дружбе и вхаимопомощи добре и справедливости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг в беде не бросит
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