Помогите срочно ! Какие три из перечисленных понятий связаны с реформами местно??о управления ? 1)Присяжные заседатели 2)Городская дума 3)Состязательность сторон 4)Всесословное выборное земское представительство 5)Врем...

История
Помогите срочно ! Какие три из перечисленных понятий связаны с реформами местно??о управления ? 1)Присяжные заседатели 2)Городская дума 3)Состязательность сторон 4)Всесословное выборное земское представительство 5)Временнообязанные крестьяне 6)Городской голова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городская дума ( городская реформа) всесословное выборное земское представительство (земская реформа) городской голова (городская реформа)
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