Производная y=2cos(x+5п/12)

Математика
Производная y=2cos(x+5п/12)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2cos(x+5п/12) y'=-2sin(x+5п/12)
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