Спишите предложения, расставьте знаки препинания, укажите вид придаточного предложения. 1) Ученик всё сделал так хорошо что мастер его похвалил. 2) Лес стоит молча неподвижно словно всматривается куда-то своими верхушками и...
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Спишите предложения, расставьте знаки препинания, укажите вид придаточного предложения. 1) Ученик всё сделал так хорошо что мастер его похвалил. 2) Лес стоит молча неподвижно словно всматривается куда-то своими верхушками и ждёт чего-то. 3) Дождь лил как из ведра так что на крыльцо нельзя было выйти. 4) Все молчали чтобы расслышать шорох цветов. 5) Лес стоял тихий и молчаливый потому что главные певцы улетели. 6) Я поинтересовался у своего товарища куда он собирается уехать. 7) В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища где по его инициативе создали эстрадный класс. 8) Я случайно наткнулась на письмо которое было написано задолго до моего рождения. 9) Я помогу тебе решить задачу если успею. 10) Чтобы лично убедиться в этом, он лично пришел к директору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10. прид обст. цели 9. прид обст. услов. 8. прид. обст. опред. 6.прид. изьясн. 5. прид. обстоят. причины 4. прид. обст. цели 3. прид обст. следств. 2. прид. обст. сравн. 1.прид. обст.следств.(вот в этом сомневаюсь) 7. прид. определит. НАДЕЮСЬ ПОМОГУ
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