Спишите предложения, расставьте знаки препинания, укажите вид придаточного предложения. 1) Ученик всё сделал так хорошо что мастер его похвалил. 2) Лес стоит молча неподвижно словно всматривается куда-то своими верхушками и...

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Спишите предложения, расставьте знаки препинания, укажите вид придаточного предложения. 1) Ученик всё сделал так хорошо что мастер его похвалил. 2) Лес стоит молча неподвижно словно всматривается куда-то своими верхушками и ждёт чего-то. 3) Дождь лил как из ведра так что на крыльцо нельзя было выйти. 4) Все молчали чтобы расслышать шорох цветов. 5) Лес стоял тихий и молчаливый потому что главные певцы улетели. 6) Я поинтересовался у своего товарища куда он собирается уехать. 7) В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища где по его инициативе создали эстрадный класс. 8) Я случайно наткнулась на письмо которое было написано задолго до моего рождения. 9) Я помогу тебе решить задачу если успею. 10) Чтобы лично убедиться в этом, он лично пришел к директору

Автор: Гость