Реши уравнения:1500:(х+400)=3::::::::1500:(700-а)=3;:;:;:::::3600:(в-100)=6
Математика
Реши уравнения:1500:(х+400)=3::::::::1500:(700-а)=3;:;:;:::::3600:(в-100)=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500:(х+400)=3 х+400=1500:3 х+400=500 х=500-400=100 1500:(700-а)=3 700-а=1500:3 700-а=500 а=700-500=200 3600:(в-100)=6 в-100=3600:6 в-100=600 в=600+100=700
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