Напишите пожалуйста сочинение на тему "весна". 12 предложений, и чтобы не замудренн??й, для 6 класса...

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Напишите пожалуйста сочинение на тему "весна". 12 предложений, и чтобы не замудренн??й, для 6 класса...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С наступлением весны тает снег, текут ручьи . Солнце светит и греет сильнее. Из под земли начинают пробиваться подснежники и еще сухая и желтая трава. День становится длиннее. Прилетают птицы с юга. На деревьях открываются почки и появляются зеленые  листочки. и т.д
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