Напишите пожалуйста сочинение на тему "весна". 12 предложений, и чтобы не замудренн??й, для 6 класса...

Гость: Гость:

С наступлением весны тает снег, текут ручьи . Солнце светит и греет сильнее. Из под земли начинают пробиваться подснежники и еще сухая и желтая трава. День становится длиннее. Прилетают птицы с юга. На деревьях открываются почки и появляются зеленые листочки. и т.д