Как правильно записать словами выражения: с 558 сложить 32, будет 590; от 889 отнять 65, будет 824; из 767 вычесть 486, получится 281

Гость: Гость:

С пятьсот пятьдесят восемь сложить тридцать два, будет пятьсот девяносто; от восемьсот вомьдесят девять отнять шестьдесят пять, будет восемьсот двадцать четыре; из семьсот шестьдесят семь вычесть четыресто восемьдесят шесть, будет, двести восемьдесят один