Как правильно записать словами выражения: с 558 сложить 32, будет 590; от 889 отнять 65, будет 824; из 767 вычесть 486, получится 281

Русский язык
Как правильно записать словами выражения: с 558 сложить 32, будет 590; от 889 отнять 65, будет 824; из 767 вычесть 486, получится 281
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С пятьсот пятьдесят восемь сложить тридцать два, будет пятьсот девяносто; от восемьсот вомьдесят девять отнять шестьдесят пять, будет восемьсот двадцать четыре; из семьсот шестьдесят семь вычесть четыресто восемьдесят шесть, будет, двести восемьдесят один
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