Царь папочка баран котёл пятачок коготь гвоздь кокон это склонение
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Царь папочка баран котёл пятачок коготь гвоздь кокон это склонение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь - 2 скл. Папочка - 1 скл. Баран - 2 скл. Котёл - 2 скл. Пятачок - 2 скл. Коготь - 2 скл. Гвоздь - 2 скл. Кокон - 2 скл.
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