Округлите 1) до десятых: 7,236: 0,85834 2) до тысячных:16,9264: 0,456 помогите Пожалуйста Зар??нее спасибо)
Математика
Округлите 1) до десятых: 7,236: 0,85834 2) до тысячных:16,9264: 0,456 помогите Пожалуйста Зар??нее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,2 ; 0,9 16,926 ; 0,456
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