Округлите 1) до десятых: 7,236: 0,85834 2) до тысячных:16,9264: 0,456 помогите Пожалуйста Зар??нее спасибо)

Математика

Округлите 1) до десятых: 7,236: 0,85834 2) до тысячных:16,9264: 0,456 помогите Пожалуйста Зар??нее спасибо)

Автор: Гость