Из двух городов, расстояние между которыми 960 км, вышли два поезда на встречу друг другу и встретились на середине пути. Первый поезд шёл со средней скоростью 60км\ч а второ 80км\ч. Какой поезд завтратил на путь до встречи бо...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 960 км, вышли два поезда на встречу друг другу и встретились на середине пути. Первый поезд шёл со средней скоростью 60км\ч а второ 80км\ч. Какой поезд завтратил на путь до встречи больше времени и на сколько часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960 : 2 = 480 (км) надо пройти чтобы встретиться на середине пути 480: 60 = 8 часов был в пути первый поезд 480 : 80 = 6 часов был в пути второй поезд 8-6 = 2 часа больше затратил первый поезд Ответ: первый поезд затратил больше времени на 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте массу осадка,полученного при взаимодействии 150 г 25% хлорида алюминия с гидроксидом лития.
Геометрия
прямые АВ и АС касаются окружности с центром О в точках В и С. Найти ВС, если угол ОАВ равен 30 градусов, АВ=5 см