Из двух городов, расстояние между которыми 960 км, вышли два поезда на встречу друг другу и встретились на середине пути. Первый поезд шёл со средней скоростью 60км\ч а второ 80км\ч. Какой поезд завтратил на путь до встречи бо...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 960 км, вышли два поезда на встречу друг другу и встретились на середине пути. Первый поезд шёл со средней скоростью 60км\ч а второ 80км\ч. Какой поезд завтратил на путь до встречи больше времени и на сколько часов?

Автор: Гость