Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных прямоугольников; 2) их периметры. Помогите срочно нужно.
Математика
Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных прямоугольников; 2) их периметры. Помогите срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S= (a1+a2)*b1= 4+4*6=48 S2= 6+6*4= 12*4=48 P=8+8+6+6=28 P=12+12+4+4=32
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