Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных прямоугольников; 2) их периметры. Помогите срочно нужно.

Математика

Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных прямоугольников; 2) их периметры. Помогите срочно нужно.

Автор: Гость