У Вани Тани и Оли 12 одинаковых по форме шариков несколько желтых несколько синих и несколько красный,они разложили шарики по 4 штуки в три пакета, Ваня сказал:смотрите ни в одном пакете нет трех одинаковых шариков Таня сказала...

Математика

У Вани Тани и Оли 12 одинаковых по форме шариков несколько желтых несколько синих и несколько красный,они разложили шарики по 4 штуки в три пакета, Ваня сказал:смотрите ни в одном пакете нет трех одинаковых шариков Таня сказала :верно но и трех разных шариков тоже нет ни в одном пакете Оля сказала:и все пакеты получились разными,Все троя были правы?обязательно ли в каком то пакете лежит два желтых и два красных шариков?

Автор: Гость