У Вани Тани и Оли 12 одинаковых по форме шариков несколько желтых несколько синих и несколько красный,они разложили шарики по 4 штуки в три пакета, Ваня сказал:смотрите ни в одном пакете нет трех одинаковых шариков Таня сказала...

Математика
У Вани Тани и Оли 12 одинаковых по форме шариков несколько желтых несколько синих и несколько красный,они разложили шарики по 4 штуки в три пакета, Ваня сказал:смотрите ни в одном пакете нет трех одинаковых шариков Таня сказала :верно но и трех разных шариков тоже нет ни в одном пакете Оля сказала:и все пакеты получились разными,Все троя были правы?обязательно ли в каком то пакете лежит два желтых и два красных шариков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как 3 пакета, а не четыре, то получится: жжкк; жжсс; кксс (здесь ж - желтый; к - красный; с - синий.
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