Из двух поселков одновременно вышли на встречу друг другу два пешехода.Расстояни?? между поселками 18 км.Первый пешеход шел со скоростью 4 км в час,второй-2 км в час.Через сколько часов они встретятся?ь

Математика
Из двух поселков одновременно вышли на встречу друг другу два пешехода.Расстояни?? между поселками 18 км.Первый пешеход шел со скоростью 4 км в час,второй-2 км в час.Через сколько часов они встретятся?ь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4+2=6км/час-общая скорость двух пешеходов 2)18:6=3часа они встретятся
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