Из двух поселков одновременно вышли на встречу друг другу два пешехода.Расстояни?? между поселками 18 км.Первый пешеход шел со скоростью 4 км в час,второй-2 км в час.Через сколько часов они встретятся?ь

Математика

Из двух поселков одновременно вышли на встречу друг другу два пешехода.Расстояни?? между поселками 18 км.Первый пешеход шел со скоростью 4 км в час,второй-2 км в час.Через сколько часов они встретятся?ь

Автор: Гость